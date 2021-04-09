На Київщині продовжили дію посиленого карантину

Джерело:Київська ОДА
Заходи посиленої протиепідеміологічної безпеки на Київщині мали закінчитися 9 квітня. Однак під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посадовці вирішили продовжити додаткові заходи до 23 квітня.
За словами керівника ОДА Василя Володіна, в області залишається складною ситуація з поширенням COVID-19. Щодня на Київщині фіксують вкрай високий рівень захворюваності та госпіталізацій. При цьому в об'єднаних громадах стан справ різниться.
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Як зазначив губернатор, залежно від ситуації з розповсюдженням хвороби окремі громади мають:
Паралельно із цим у Київській області діють карантинні норми червоної зони, які запровадив Кабмін.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу