Шахрайки запевнили бабусю, що їй "пороблено" й запропонували допомогу. За це, звісно, попросили гроші.

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Винесла все, що мала

Бабуся віддала зловмисницям 5 тисяч євро та 1 тисячу доларів, що дорівнює майже 200 тисячам українських гривень .

Як тільки "служниці монастиря" отримали гроші, то одразу зникли у невідомому напрямку, а ошукана пенсіонерка подзвонила у поліцію.

Шахрайок впіймали

Правоохоронці знайшли жінок – одна з них вже "сиділа" за шахрайство 3 роки. Схоже, тюрма її не виправила й вона, ймовірно, відправиться туди ще раз. Для її напарниці це буде першим строком.

Що загрожує шахрайкам

Санкція статті, за якою відкрили справу, передбачає: