Шахрайки запевнили бабусю, що їй "пороблено" й запропонували допомогу. За це, звісно, попросили гроші.
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Винесла все, що мала
Бабуся віддала зловмисницям 5 тисяч євро та 1 тисячу доларів, що дорівнює майже 200 тисячам українських гривень .
Як тільки "служниці монастиря" отримали гроші, то одразу зникли у невідомому напрямку, а ошукана пенсіонерка подзвонила у поліцію.
Шахрайок впіймали
Правоохоронці знайшли жінок – одна з них вже "сиділа" за шахрайство 3 роки. Схоже, тюрма її не виправила й вона, ймовірно, відправиться туди ще раз. Для її напарниці це буде першим строком.
Що загрожує шахрайкам
Санкція статті, за якою відкрили справу, передбачає:
- штраф
- або виправні роботи на строк від 1 до 2 років,
- або обмеження волі на строк до 5 років,
- або позбавлення волі на строк до 3 років.