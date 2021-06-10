На Київщині п’яний чоловік прийшов з "вибухівкою" у ЖЕК

У Білоцерківському районі п’яний чоловік прийшов до ЖЕКу із сумкою – а у ній нібито бомба. Втім, коли його пов’язали копи, то ніяких небезпечних предметів не знайшли.

Чому він прийшов саме у приміщення ЖЕКу – невідомо. Можливо чоловік незадоволений якістю комунальних послуг. Або його вибір був просто випадковістю.

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На ноги підняли всіх

На місце прибули поліцейські, слідчі, вибухотехніки, собаки та інші служби. В чоловіка відібрали сумку й заглянули в середину – там були лише особисті речі псевдотерориста.

Чоловіка звісно затримали – йому загрожує тюрма за таку витівку.

У Києві "мінували" міст Метро

Аналогічна ситуація була вчора, 9 червня, у Києві. Хтось побачив на мосту "Метро" мобілку із зарядним й вирішив, що це вибухівка. Поліція припинила рух й ретельно все перевірила. Це була не бомба, а інших підозрілих предметів також не знайшли.