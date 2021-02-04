У селі Нове Залісся, що у Бородянському районі, обрали старостою родича Олексія Навального. Виявляється, що у цьому селі чимало людей з таким прізвищем та й батько самого російського опозиціонера народився у Заліссі.

Джерело: BBC

Щоправда, то було інше село у Чорнобильському районі, а після аварії на ЧАЕС всіх його мешканців пересилили в інше місце й назвали село – Нове Залісся.

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Журналісти відвідали це поселення й з’ясували, що самого Олексія Навального там пам’ятають, бо він приїздив ще дитиною у гості, а у селі наразі мешкає 11 людей з прізвищем Навальний, одного з них навіть обрали старостою. Павло Навальний каже, що він далекий родич відомого політика, їх діди були братами.

Знайшли й двоюрідного брата Олексія Навального – Олександр Навальний, який проживає в селі, працює далекобійником.

На Київщині родича Олексія Навального обрали старостою села: дивіться відео