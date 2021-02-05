Поліцейські Білоцерківського району Київської області затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні вбивства та холоднокровній спробі знищити докази.

Як зазначили правоохоронці, злочин стався у селі Розкішна, де 35-річна матір 4 дітей мешкала із підозрюваним.

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За даними слідства, під час одного з конфліктів зловмисник вдарив жінку, а та впала на гострий металевий виступ та вдарилася головою.

Спалив голову та кінцівки, а тіло – втопив



Чоловік спалив голову та кінцівки 35-річної жінки / Фото пресслужби поліції Київської області

Про зникнення жінки слідчі дізналися від її подруги. Під час розшуків поліцейські дізналися, що її вбили, а також встановили особу ймовірного злочинця. Ним виявився співмешканець загиблої.

Зрозумівши, що жінка померла, чоловік нібито втік, а після цього кілька разів повертався до тіла аби приховати злочин.

Поліцейські кажуть, що вбивця відрізав голову, руки та ноги жертви та відправив їх до печі.

Тіло ж втопив у місцевій водоймі.

Під час обшуку у приміщенні, де мешкав 48-річний чоловік, поліцейські знайшли чимало речових доказів, які підтверджують його причетність до злочину.

Сам чоловік зізнався у скоєному та пояснив, що жінка постійно вимагала у нього гроші, через що він її й вбив.



Зловмисник зізнався у скоєному під тиском доказів / Фото пресслужби поліції Київської області

За фактом розправи над матір'ю 4 дітей відкрили кримінальну справу. Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

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