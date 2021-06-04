В Київській області відомо всього два місця їхнього зростання. Для цієї квітки створили спеціальні заказники, де не можна проводити рубки лісу.
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Жовтими бувають рідко
Така орхідея дуже рідкісна в Україні. Крім того, екологи повідомляють, що "венерина квітка" вкрай рідко буває жовтою – це свідчить про ще більшу унікальність явища.
У Києві тимчасом розквітнув "Язик Диявола"
Нещодавно на сайті 24 каналу писали про те, що у столиці в одному з парків розпустився "Диявольський язик". Рослина має великі розміри, а також неприємно пахне. Однак має дуже екзотичний вигляд і привертає чимало уваги містян.
У столиці розпустився "диявольський язик" / Фото "Вечірній Київ"