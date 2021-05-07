Тікав від копів та збив 14-річного хлопця: на Київщині розшукують водія елітної Toyota – відео

Правоохоронці шукають власника Toyota Camry, який, ймовірно, вчинив жахливу аварію у Білій Церкві. ДТП сталася під час спроби водія втекти від поліції.

Патрульні поліцейські намагалися зупинити елітну Toyota, водій якої їхав з порушеннями правил дорожнього руху. Однак власник іномарки тікав від копів та не впорався із керуванням машиною.

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Через виїзд легковика за межі дорожньої смуги вкрай важко постраждав 14-річний хлопець.

Підлітка придавило до асфальту

Під час переслідування водій заїхав на територію автомийки та обдурив патрульних. Поліцейські подумали, що порушник правил збирається зупинитися, але він об'їхав службову автівку ззаду та почав швидко тікати.

Правоохоронці переслідували чоловіка. Коли той повертав з головної дороги, на великій швидкості зніс дорожній знак та підлітка, який стояв поруч.

Внаслідок інциденту хлопець опинився під машиною та металевим дорожнім знаком, а водій вибіг з авто та втік.

Інспектори не намагалися зупинити зловмисника, оскільки були зосереджені на врятуванні потерпілого.

Лікарі швидкої, які приїхали на виклик до хлопця, діагностували у нього травму хребта. Наразі підліток перебуває в реанімації.

На місці події працювали слідчі. Вони вже встановили особу водія. Його намагаються розшукати.

За фактом скоєння ДТП із постраждалими відкрили кримінальне провадження. Якщо зловмисника затримають та визнають винним, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі та заборона сідати за кермо на 3 роки після звільнення.

Дивіться відео переслідування водія Toyota Camry, який збив 14-річного хлопчика у Білій Церкві (18+):