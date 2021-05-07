Тікав від копів та збив 14-річного хлопця: на Київщині розшукують водія елітної Toyota – відео

Правоохоронці шукають власника Toyota Camry, який, ймовірно, вчинив жахливу аварію у Білій Церкві. ДТП сталася під час спроби водія втекти від поліції.
Патрульні поліцейські намагалися зупинити елітну Toyota, водій якої їхав з порушеннями правил дорожнього руху. Однак власник іномарки тікав від копів та не впорався із керуванням машиною.
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Через виїзд легковика за межі дорожньої смуги вкрай важко постраждав 14-річний хлопець.
Підлітка придавило до асфальту
- Під час переслідування водій заїхав на територію автомийки та обдурив патрульних. Поліцейські подумали, що порушник правил збирається зупинитися, але він об'їхав службову автівку ззаду та почав швидко тікати.
- Правоохоронці переслідували чоловіка. Коли той повертав з головної дороги, на великій швидкості зніс дорожній знак та підлітка, який стояв поруч.
- Внаслідок інциденту хлопець опинився під машиною та металевим дорожнім знаком, а водій вибіг з авто та втік.
- Інспектори не намагалися зупинити зловмисника, оскільки були зосереджені на врятуванні потерпілого.
Лікарі швидкої, які приїхали на виклик до хлопця, діагностували у нього травму хребта. Наразі підліток перебуває в реанімації.
На місці події працювали слідчі. Вони вже встановили особу водія. Його намагаються розшукати.
За фактом скоєння ДТП із постраждалими відкрили кримінальне провадження. Якщо зловмисника затримають та визнають винним, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі та заборона сідати за кермо на 3 роки після звільнення.
Дивіться відео переслідування водія Toyota Camry, який збив 14-річного хлопчика у Білій Церкві (18+):