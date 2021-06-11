Крім того, як з'ясували оперативники, зловмисниця розміщувала на сайтах міжнародних громадських ініціатив заклики до введення російських військ на не окуповану частину України. Агітаторка також виправдовувала агресію РФ на Сході, а також писала про "російський Крим".

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Окрім цих порушень жінка також організувала просування та збір підписів за фейкові петиції. Які саме ініціативи підтримувала зловмисниця, у СБУ не пояснили.

Надихалася друзями "Хірурга" Залдостанова

Як зазначили у спецслужбі, матеріали, які поширювала жінка в інтернеті, дискредитували підрозділі ЗСУ, які несуть службу на лінії фронту. Також зловмисниця пропагувала діяльність бойовиків, що воюють на Донбасі.

Слідчі задокументували, що антиукраїнськими настроями затримана надихалась під час байкерських зльотів, які організовував клуб "Нічні вовки". Лідер цієї банди, Олександр Залдостанов, є відомим антиукраїнським діячем та нібито другом Путіна.

Напередодні військових навчань України з НАТО підозрювана спланувала активну провокаційну кампанію проти офіційного Києва та захисників нашої держави.

Під час обшуків у квартирі зловмисниці слідчі вилучили мобільні телефони та комп'ютер з доказами її протиправної діяльності.

Жінці вже повідомили про підозру у скоєнні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Якщо жінку визнають винною, їй загрожує до 3 років обмеження волі або такий саме термін ув'язнення.

Слідчі дії продовжуються.