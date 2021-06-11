Надихалася на байкерських зльотах: на Київщині СБУ викрила сепаратистку-агітаторку

Працівники СБУ затримали жінку, яка розповсюджувала у соцмережах антиукраїнську пропаганду, а також сама вірила у користь приходу "русского мира" у Київ.
Крім того, як з'ясували оперативники, зловмисниця розміщувала на сайтах міжнародних громадських ініціатив заклики до введення російських військ на не окуповану частину України. Агітаторка також виправдовувала агресію РФ на Сході, а також писала про "російський Крим".
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Окрім цих порушень жінка також організувала просування та збір підписів за фейкові петиції. Які саме ініціативи підтримувала зловмисниця, у СБУ не пояснили.
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- Як зазначили у спецслужбі, матеріали, які поширювала жінка в інтернеті, дискредитували підрозділі ЗСУ, які несуть службу на лінії фронту. Також зловмисниця пропагувала діяльність бойовиків, що воюють на Донбасі.
- Слідчі задокументували, що антиукраїнськими настроями затримана надихалась під час байкерських зльотів, які організовував клуб "Нічні вовки". Лідер цієї банди, Олександр Залдостанов, є відомим антиукраїнським діячем та нібито другом Путіна.
- Напередодні військових навчань України з НАТО підозрювана спланувала активну провокаційну кампанію проти офіційного Києва та захисників нашої держави.
Під час обшуків у квартирі зловмисниці слідчі вилучили мобільні телефони та комп'ютер з доказами її протиправної діяльності.
Жінці вже повідомили про підозру у скоєнні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Якщо жінку визнають винною, їй загрожує до 3 років обмеження волі або такий саме термін ув'язнення.
Слідчі дії продовжуються.