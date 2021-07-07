Як зазначили правоохоронці, зловмисники є уродженцями Чернігівщини, які діяли на території Київської області. Чоловіка інкримінують вчинення розбоїв та викрадення машин за допомогою насильства.

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Усіх, хто володіє інформацією про можливе місцеперебування членів угруповання, правоохоронці просять звертатися до них.

Катували та знущалися



Орієнтування на Олександра Оверченка / Фото поліції Київської області

Поліцейські стверджують, що Оверченко та Дожанок є членами банди, що здійснювала розбійні напади на будинки заможних людей.

Зловмисники катували господарів та знущалися з них, вимагаючи віддати їм всі коштовності та гроші.

Крім того, бандити забирали у людей їх машини.



Орієнтування на Максима Дожанка / Фото поліції Київської області

Наразі зловмисники ховаються від поліції. Якщо суд визнає їх винними у скоєнні злочинів, чоловікам загрожує від 7 до 12 років в'язниці.

Куди дзвонити

Поліцейські просять всіх, хто може допомогти спіймати небезпечних злочинців, телефонувати за такими номерами: 044-271-60-02, 097-357-32-16 або "102". Конфіденційність та безпеку правоохоронці гарантують.