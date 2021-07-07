На Київщині шукають вкрай небезпечних бандитів: фото
Джерело:поліція Київської області
Поліцейські Київської області шукають 42-річного Олександра Оверченка та 24-річного Максима Дожанка. Їм інкримінують вчинення особливо тяжких злочинів.
Як зазначили правоохоронці, зловмисники є уродженцями Чернігівщини, які діяли на території Київської області. Чоловіка інкримінують вчинення розбоїв та викрадення машин за допомогою насильства.
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Усіх, хто володіє інформацією про можливе місцеперебування членів угруповання, правоохоронці просять звертатися до них.
Катували та знущалися
Орієнтування на Олександра Оверченка / Фото поліції Київської області
- Поліцейські стверджують, що Оверченко та Дожанок є членами банди, що здійснювала розбійні напади на будинки заможних людей.
- Зловмисники катували господарів та знущалися з них, вимагаючи віддати їм всі коштовності та гроші.
- Крім того, бандити забирали у людей їх машини.
Орієнтування на Максима Дожанка / Фото поліції Київської області
Наразі зловмисники ховаються від поліції. Якщо суд визнає їх винними у скоєнні злочинів, чоловікам загрожує від 7 до 12 років в'язниці.
Куди дзвонити
Поліцейські просять всіх, хто може допомогти спіймати небезпечних злочинців, телефонувати за такими номерами: 044-271-60-02, 097-357-32-16 або "102". Конфіденційність та безпеку правоохоронці гарантують.