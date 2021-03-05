Знімав порно у дитсадочках: на Київщині спіймали 48-річного фотографа – відео

Джерело:МВС України
Поліцейські спецпризначенці затримали зловмисника, якому інкримінують розповсюдження дитячої порнографії. Чоловік працював фотографом та їздив дошкільними навчальними закладами Українки Обуховського району Київщини.
На Київщині правоохоронці повідомили про підозру 48-річному фотографу за розповсюдження дитячої порнографії.
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Фотограф стверджує, що замовник дізнався про те, що він працює з дітьми з промо-ролика, який чоловік зробив заради реклами своєї роботи. Отримавши гроші та інструкції щодо зйомок, зловмисник зголосився та почав заробляти чималі гроші.
Йому вже повідомили про підозру у скоєнні тяжкого злочину.
Дивіться відео з затриманим за дитячу порнографію фотографом: