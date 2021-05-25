На Київщині старші дівчата побили 13-річну знайому: відео

У Білій Церкві стався конфлікт. Старші дівчата побили молодшу подругу. Заяву у поліцію ніхто не писав, втім правоохоронці вирішили розібратися у ситуації.

Приводом до розгляду справи стало відео, яке поширили у соцмережах. На кадрах видно, що це сталось вдень у парку або лісі, проте навколо було багато інших дівчат.

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У постраждалої боліла щелепа

Старша дівчина підійшла до молодшої й завдала їй кілька ударів по обличчю. Потім до побиття долучилась інша дівчина.

Дві дівчини побили 13-річну дівчину. Зустріли її і сказали: пішли получиш по є****. Місце події: посадка біля залізної дороги на Левані. У побитої дівчини сильно болить щелепа. Подібне не можна так залишати, тому що далі такі дівахи робитимуть гірші речі,

– пишуть у інстаграмі "Підслухано Біла Церква".

У Білій Церкві дівчата побили молодшу знайому: відео

Другу кривдницю не викликали

Потерпіла до поліції не зверталась. Однак, правоохоронці опитали старшу дівчину. Вона пояснила, що молодша нібито якось образила її батьків – так і виник конфлікт. Водночас 17-річна дівчина зазначила, що жалкує про такий свій вчинок й зрозуміла, що вчинила неправильно вже згодом.

Другу кривдницю 13-річної школярки в поліцію не викликали.