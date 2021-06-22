Чотири рази вдарив сокирою: на Київщині старший брат ледь не вбив молодшого – відео

Поліцейські дізналися про кривавий злочин, який стався у селі Андріївка у Білоцерківському районі Київщини, від самого зловмисника. Він заявив правоохоронцям про те, що у приватному будинку батько скоїв замах на вбивство сина.

Поліцейські, які прибули на місце події, побачили скривавленого чоловіка, який перебував у свідомості. Правоохоронцям він розповів, що напад скоїв зовсім не батько, а його ж старший брат.

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Потерпілого терміново госпіталізували. Він у тяжкому стані перебуває у лікарні.

Батько хотів переписати заповіт

Як з'ясували слідчі, у день інциденту батько разом із двома синами вживав алкоголь. Коли пиятика закінчилася, молодший чоловік пішов на перекур. Після повернення додому його очікував озброєний сокирою брат.

Зловмисник 4 рази ударив потерпілого інструментом по голові, шиї та спині.

Причиною для нападу став спадок, якого батько нібито вирішив позбавити свого старшого сина за постійне вживання алкоголю.

Підозрюваного затримали. Він був дуже п'яним. Правоохоронці вилучили сокиру, яка ледве не стала знаряддям вбивства.

Зловмиснику інкримінують замах на вбивство. Якщо його визнають винним у суді, чоловіку загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

Незабаром затриманому обиратимуть запобіжний захід.

Дивіться відео з місця нападу на чоловіка на Київщині (18+):