Племінника-вбивцю затримали в Одесі, де він й мешкав. За даними слідства, у 31-річного чоловіка накопичилось багато боргів, які він вирішив покрити грошима рідної тітки.

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Приїхав "у гості" до рідні

Одесит приїхав у Фастівський район Київської області – у село Тарасівка, де мешкала його тітка з чоловіком. Таксист дочекався, поки той піде на роботу, а потім напав на жінку на подвір’ї.

Вдарив її по голові, потім зайшов у будинок та почав шукати гроші,

– розповів затриманий.

Поки жертва була непритомна, зловмисник "вичистив" будинок – забрав усі гроші, а потім вирішив приховати сліди злочину – скинув тітку з висотки, немов вона сама впала й вбилася.

Втім, правоохоронцям вдалося розплутати цей злочин й тепер затриманому загрожує тюрма.