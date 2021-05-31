Головному підозрюваному справи 53 роки. Про те, що йому оголосили підозру повідомили 31 травня

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За даними правоохоронців, ґвалтувань було багато.

Всі вони трапилися у 2018 році.

Вік потерпілих дівчаток не розголошують.

Ймовірно, злочини чинили в Білоцерківському районі.

Такий висновок можна зробити, оскільки обвинувальний акт стосовно їхнього батька направили до Білоцерківського міського суду.

Це зробили ще у вересні 2019 року.

Обом спільникам обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Що загрожує за такий злочин

За якою статтею судять батька дітей – невідомо. Іншому чоловікові оголосили про підозру за статтею про статеві зносини з особою, яка не досягла 16 років. Максимальне покарання за нею – 5 років в'язниці.

Однак слід зазначити чоловіка не судять за статтею про зґвалтування. Тому, цілком ймовірно, діти не чинили опір його діям.

Зверніть увагу! На Одещині чоловік та жінка під виглядом уроків у логопеда вчиняли сексуальне насильство над дошкільнятами. Подружжя ймовірних ґвалтівників викрили правоохоронці. Їх затримали 21 травня.