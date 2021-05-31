Головному підозрюваному справи 53 роки. Про те, що йому оголосили підозру повідомили 31 травня
До теми Ґвалтував і змушував дивитися порно: засновника дитячого будинку на Дніпропетровщині судитимуть
Більше про ці злочини
- За даними правоохоронців, ґвалтувань було багато.
- Всі вони трапилися у 2018 році.
- Вік потерпілих дівчаток не розголошують.
- Ймовірно, злочини чинили в Білоцерківському районі.
- Такий висновок можна зробити, оскільки обвинувальний акт стосовно їхнього батька направили до Білоцерківського міського суду.
- Це зробили ще у вересні 2019 року.
- Обом спільникам обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Що загрожує за такий злочин
За якою статтею судять батька дітей – невідомо. Іншому чоловікові оголосили про підозру за статтею про статеві зносини з особою, яка не досягла 16 років. Максимальне покарання за нею – 5 років в'язниці.
Однак слід зазначити чоловіка не судять за статтею про зґвалтування. Тому, цілком ймовірно, діти не чинили опір його діям.