На Київщині рік ґвалтували дівчаток: батько дав дозвіл

На Київщині затримали чоловіка, який тривалий час ґвалтував 2 неповнолітніх дівчат. Він отримав від їхнього батька дозвіл на це. Наразі 2 чоловіків перебувають у слідчому ізоляторі.

Головному підозрюваному справи 53 роки. Про те, що йому оголосили підозру повідомили 31 травня

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За даними правоохоронців, ґвалтувань було багато.

Всі вони трапилися у 2018 році.

Вік потерпілих дівчаток не розголошують.

Ймовірно, злочини чинили в Білоцерківському районі.

Такий висновок можна зробити, оскільки обвинувальний акт стосовно їхнього батька направили до Білоцерківського міського суду.

Це зробили ще у вересні 2019 року.

Обом спільникам обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Що загрожує за такий злочин

За якою статтею судять батька дітей – невідомо. Іншому чоловікові оголосили про підозру за статтею про статеві зносини з особою, яка не досягла 16 років. Максимальне покарання за нею – 5 років в'язниці.

Однак слід зазначити чоловіка не судять за статтею про зґвалтування. Тому, цілком ймовірно, діти не чинили опір його діям.