На вакцинацію необхідно взяти паспорт або ID-карту, а також ідентифікаційний код. Про це повідомляє Київська облдержадміністрація.
Є така історія У Києві у вишах нібито кололи препарат не від коронавірусу: в КМДА це спростували
Де на Київщині відкриють нові центри вакцинації:
- Бровари – МКЦ "Прометей" (бульвар Незалежності, 4).
- Біла Церква у дитячо-юнацькій спортивній школі № 1 (вулиця Героїв Небесної Сотні, 46а).
- Бориспіль – у дитячо-юнацькій спортивній школі по вулиці 1 Травня, 4.
- В Ірпені в спортзалі ЗОШ № 17 (вулиця Тищенка, 10).
- У Славутичі у ДК "Енергія" (проспект Дружби народів, 7).
У Києві на цих вихідних центр вакцинації не працюватиме
Нагадаємо, через День медика цього тижня Центр вакцинації від COVID-19 у Києві на базі МВЦ працюватиме в будні 17 та 18 червня, а не у вихідні.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль просить Київ не скасовувати вакцинацію у МВЦ через свята.