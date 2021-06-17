На Київщині відкривають 5 центрів вакцинації: список міст

В Київській області на наступних вихідних 19 та 20 червня відкриють 5 нових центрів вакцинації від коронавірусу. Там чекатимуть громадян з 09:00 до 20:00.

На вакцинацію необхідно взяти паспорт або ID-карту, а також ідентифікаційний код. Про це повідомляє Київська облдержадміністрація.

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Де на Київщині відкриють нові центри вакцинації:

Бровари – МКЦ "Прометей" (бульвар Незалежності, 4).

Біла Церква у дитячо-юнацькій спортивній школі № 1 (вулиця Героїв Небесної Сотні, 46а).

Бориспіль – у дитячо-юнацькій спортивній школі по вулиці 1 Травня, 4.

В Ірпені в спортзалі ЗОШ № 17 (вулиця Тищенка, 10).

У Славутичі у ДК "Енергія" (проспект Дружби народів, 7).

У Києві на цих вихідних центр вакцинації не працюватиме

Нагадаємо, через День медика цього тижня Центр вакцинації від COVID-19 у Києві на базі МВЦ працюватиме в будні 17 та 18 червня, а не у вихідні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль просить Київ не скасовувати вакцинацію у МВЦ через свята.