Чоловік, як стверджують слідчі, вчиняв злочини у машині власної жінки та в орендованих квартирах. За даними ЗМІ, мова йде про відомого фотографа Олександра Ктиторчука.
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Затримали підозрюваного у його власній фотостудії наприкінці листопада 2020. Обвинувальний акт щодо 56-річного митця вже скерували до суду.
Може сісти на 15 років
Під час обшуку у фотографа знайшли чимало доказів його діяльності / Фото поліції Київської області
- Правоохоронці з'ясували, що Ктиторчук нібито використовував неповнолітніх та малолітніх дівчат як моделей для зйомок порнографічних відео.
- Для цього він буцімто переобладнав машину дружини Mercedes Vito під пересувну студію.
- Після затримання фотографа йому повідомили про підозру у скоєнні зґвалтування та розбещення неповнолітніх.
- Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.
Ктиторчуку загрожує до 15 років в'язниці / Фото поліції Київської області
Коли саме служителі Феміди почнуть розглядати справу відомого фотографа по суті, наразі невідомо. Сам Ктиторчук є досить відомим в Україні митцем. Він займався викладацькою діяльністю у Київській школі фотографії. Улюбленим жанром чоловіка є ню.
Крім того, фотограф співпрацював з зірками шоубізнесу та постійно з'являвся на зйомках різноманітних телешоу.