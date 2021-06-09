Зґвалтування та розбещення дітей: на Київщині судитимуть відомого фотографа – фото

56-річний житель Вишневого Київської області незабаром повстане перед судом. Його звинувачують у скоєнні сексуальних злочинів щодо неповнолітніх.

Чоловік, як стверджують слідчі, вчиняв злочини у машині власної жінки та в орендованих квартирах. За даними ЗМІ, мова йде про відомого фотографа Олександра Ктиторчука.

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Затримали підозрюваного у його власній фотостудії наприкінці листопада 2020. Обвинувальний акт щодо 56-річного митця вже скерували до суду.

Може сісти на 15 років



Під час обшуку у фотографа знайшли чимало доказів його діяльності / Фото поліції Київської області

Правоохоронці з'ясували, що Ктиторчук нібито використовував неповнолітніх та малолітніх дівчат як моделей для зйомок порнографічних відео.

Для цього він буцімто переобладнав машину дружини Mercedes Vito під пересувну студію.

Після затримання фотографа йому повідомили про підозру у скоєнні зґвалтування та розбещення неповнолітніх.

Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.



Ктиторчуку загрожує до 15 років в'язниці / Фото поліції Київської області

Коли саме служителі Феміди почнуть розглядати справу відомого фотографа по суті, наразі невідомо. Сам Ктиторчук є досить відомим в Україні митцем. Він займався викладацькою діяльністю у Київській школі фотографії. Улюбленим жанром чоловіка є ню.

Крім того, фотограф співпрацював з зірками шоубізнесу та постійно з'являвся на зйомках різноманітних телешоу.