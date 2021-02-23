Зливали для росіян інформацію українських посадовців: на Київщині викрили банду хакерів

В Київській області СБУ викрила злочинну діяльність групи хакерів, яка на прохання "клієнтів" зламувала профілі та месенджери у соцмережах, які належать посадовцям. Найбільше замовлень отримували із Росії.

Також зловмисники отримували доступ й до електронної пошти своїх "жертв". Таку діяльність розвернули через віртуальний сервер. Вартість "послуг" становила до 3 тисяч доларів залежно від складності та обсягів роботи.

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Однієї з жертв хакерів став голова одного з районних судів області.

За інформацією спецслужби, власник хостингу, де зберігалась уся вкрадена інформація, систематично виїжджав за кордон, в тому числі до Російської Федерації.

Його основною клієнтурою були громадяни РФ та вітчизняні "приватні детективи". Наразі перевіряється можливий зв’язок чоловіка зі спецслужбами країни-агресора,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Для анонімності своєї діяльності, "винагороду" хакери отримували у криптовалюті, а також на електронні гаманці заборонених в Україні російських небанківських платіжних систем.

На Київщині викрили банду хакерів: дивіться відео