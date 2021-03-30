Досить велике виробництво пального поганої якості налагодили зловмисники на території однієї з нафтобаз у Київській області. Продукцію, яку виробляли ділки, продавали в мережі АЗС.

За даними слідчих, фігуранти кримінального провадження змішували газовий концентрат з розчинниками невідомого походження, а також сертифікованими паливно-мастильними матеріалами. Таким чином вони нібито збільшували обсяг легально виготовленого палива, а також ухилялися від сплати податків.

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Скільки часу організатори схеми займалися таким бізнесом, невідомо.

Знайшли фальсифікату на 5 мільйонів

Працівники СБУ викрили ймовірно причетних до оборудки, та знайшли на території нафтобази майже 230 тонн нафтопродуктів сумнівної якості.

Ця продукція мала піти на продаж до автозаправних станцій, які контролювали організатори схеми.

Виявлене під час обшуків пальне оцінюють майже у 5 мільйонів гривень.

У квартирах зловмисників та у приміщеннях для виробництва оперативники вилучили документацію з доказами протиправної діяльності, а також записи чорної бухгалтерії.



Правоохоронці вилучили докази незаконної діяльності ділків / Фото пресслужби СБУ

Правоохоронці вважають, що діяльність угрупування припадає під дві статті Кримінального кодексу – про незаконне вироблення підакцизних товарів, а також про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Чи затримали працівники СБУ фігурантів провадження, невідомо.