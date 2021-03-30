На Київщині СБУ викрила ділків, які виробляли для власних АЗС фальсифіковане пальне: фото
Досить велике виробництво пального поганої якості налагодили зловмисники на території однієї з нафтобаз у Київській області. Продукцію, яку виробляли ділки, продавали в мережі АЗС.
Джерело:Пресслужба СБУ
За даними слідчих, фігуранти кримінального провадження змішували газовий концентрат з розчинниками невідомого походження, а також сертифікованими паливно-мастильними матеріалами. Таким чином вони нібито збільшували обсяг легально виготовленого палива, а також ухилялися від сплати податків.
Дивіться також Завдав 24 мільйони гривень збитків державі: чиновнику Мін'юсту оголосили підозру
Знайшли фальсифікату на 5 мільйонів
- Працівники СБУ викрили ймовірно причетних до оборудки, та знайшли на території нафтобази майже 230 тонн нафтопродуктів сумнівної якості.
- Ця продукція мала піти на продаж до автозаправних станцій, які контролювали організатори схеми.
- Виявлене під час обшуків пальне оцінюють майже у 5 мільйонів гривень.
У квартирах зловмисників та у приміщеннях для виробництва оперативники вилучили документацію з доказами протиправної діяльності, а також записи чорної бухгалтерії.
Правоохоронці вилучили докази незаконної діяльності ділків / Фото пресслужби СБУ
Правоохоронці вважають, що діяльність угрупування припадає під дві статті Кримінального кодексу – про незаконне вироблення підакцизних товарів, а також про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Чи затримали працівники СБУ фігурантів провадження, невідомо.
Поділитися новиною