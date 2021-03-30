На Київщині СБУ викрила ділків, які виробляли для власних АЗС фальсифіковане пальне: фото

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Джерело:

Пресслужба СБУ

Досить велике виробництво пального поганої якості налагодили зловмисники на території однієї з нафтобаз у Київській області. Продукцію, яку виробляли ділки, продавали в мережі АЗС.

За даними слідчих, фігуранти кримінального провадження змішували газовий концентрат з розчинниками невідомого походження, а також сертифікованими паливно-мастильними матеріалами. Таким чином вони нібито збільшували обсяг легально виготовленого палива, а також ухилялися від сплати податків.

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Скільки часу організатори схеми займалися таким бізнесом, невідомо.

Знайшли фальсифікату на 5 мільйонів

  • Працівники СБУ викрили ймовірно причетних до оборудки, та знайшли на території нафтобази майже 230 тонн нафтопродуктів сумнівної якості.
  • Ця продукція мала піти на продаж до автозаправних станцій, які контролювали організатори схеми.
  • Виявлене під час обшуків пальне оцінюють майже у 5 мільйонів гривень.

У квартирах зловмисників та у приміщеннях для виробництва оперативники вилучили документацію з доказами протиправної діяльності, а також записи чорної бухгалтерії.


Правоохоронці вилучили докази незаконної діяльності ділків / Фото пресслужби СБУ

Правоохоронці вважають, що діяльність угрупування припадає під дві статті Кримінального кодексу – про незаконне вироблення підакцизних товарів, а також про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Чи затримали працівники СБУ фігурантів провадження, невідомо.