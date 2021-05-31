Підвалі із коноплею на 8 мільйонів: на Київщині викрили "нарко-теплицю" – відео

Правоохоронці Київщини викрили підвал, де вирощували марихуану. Там виявили рослини, на яких загалом могли заробити майже 8 мільйонів гривень.

Про виявлення нелегального бізнесу в селі Петрушки Бучанського району Київщини повідомили 31 травня. За даними правоохоронців, "плантацію" облаштував 54-річний мешканець цього села.

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Марихуана сушиться в підвалі жителя Київщини / Фото Нацполіції

Більше про вирощування

Як правоохоронці дізналися про цю нарколабораторію – не повідомляють. Її чоловік облаштував у підвалі власного будинку. В цьому приміщенні виявили 25 одиниць спеціального обладнання:

датчики температури та вологості;

освітлення;

лампи обігріву;

вентилятори для сушіння та інші.

Також там були підвішені рослини коноплі, які вже сушилися.Їх загальна вага – 40 кілограмів. Саме цю наркосировину за цінами "чорного ринку" оцінили у 8 мільйонів гривень. Однак докази того, що чоловік планував продавати наркотики, нічого не мовиться.



Обладнання, яке знайшли у чоловіка / Фото Нацполіції

Що загрожує за таке "садівництво"

Коли прийдуть результати лабораторних досліджень вилучених рослин, чоловікові оголосять підозру. Наразі вважають, що він міг порушити 2 статті Кримінального кодексу. Покарання за ними різне:

Про незаконне виробництво виготовлення, зберігання чи збут наркотичних засобів – від 6 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна

Про посів або вирощування снодійного маку чи конопель – до 3 років в'язниці або штраф від 1 700 до 8 500 гривень.

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