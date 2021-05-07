На Київщині вирішили створити власний бренд регіону

В Київській області узялися за створення власного бренду. В Адміністрації впевнені, що це сприятиме розвитку туризму.

До роботи над брендом запросили агенцію Туристичних Ініціатив і White Studio Design. Водночас в КОДА пропонують долучитися до розробки усіх охочих.

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Навіщо створюють бренд

Наразі до робочої групи з брендування ввійдуть представники сфери туризму, інвестори, потенційні туристи та жителі області.

У сучасному суспільстві бренд потрібен кожному місту й області, які стрімко розвиваються і зацікавлені в розвитку туристичної індустрії та економічної сфери. Київщина прогресує. І ми не просто усвідомлюємо свої переваги, ми маємо на меті їх гідно презентувати. Саме тому в нас стартувала робота над створенням бренду,

– заявив керівник Київської ОДА Василь Володін.

Він також додав, що це допоможе у якісній промоції регіону.

Хочуть поліпшити репутацію регіону

В КОДА підкреслили, що створення унікального бренду, айдентики та брендбуку Київської області сприятиме активній реалізації туристичного потенціалу та формування репутації та позитивного іміджу регіону, зростання туристичної та інвестиційної привабливості громад, а також ріст внутрішнього та зовнішнього ринків туризму.

Щоб долучитись до розробки бренду Київщини, потрібно надіслати свої пропозиції та мотиваційний лист на електронну адресу управління туризму облдержадміністрації tourism.gov.ua@gmail.com.