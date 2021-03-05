На Київщині водій на Jeep збив 15-річного хлопця на переході: відео 18+

У Вишневому, що неподалік Києва, 4 березня водій Jeep збив 15-річного хлопця. Він переходив на "зелене" й не сподівався, що може статися трагедія.

У результаті ДТП хлопець отримав відкриті переломи обох ніг та був терміново госпіталізований. Це сталось на перехресті вулиць Європейської та Святошинської.

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На відео, яке опублікували у соцмережах видно, що машина їхала не з великою швидкістю й нічого не обмежувало видимість водія. Втім, він не побачив хлопця.

Обставини цієї ДТП з’ясовуватиме слідство.

У Вишневому Jeep збив 15-річного хлопця на переході: дивіться відео (18+)

У цей же день у Києві сталось ще одна серйозна аварія. На Лук'янівці Smart лоб у лоб влетів у маршрутку з пасажирами. Внаслідок аварії, за попередніми даними, постраждав водій Smart. Його затисло у машині.