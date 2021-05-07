Його затримали колеги постраждалого правоохоронця. Справу кваліфікують як спробу вбивства.

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Затриманому загрожує до 15 років тюрми або навіть довічне. Про інцидент розповідає начальник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

Чоловік порушив правило проїзду перехрестя. Коли працівник поліції звернувся до водія для складання адмінпротоколу, той спочатку не реагував, а потім спробував втекти і здійснив наїзд на працівника поліції. В результаті спричинив ще три ДТП,

– пише він.

Пошкодження отримали легковик, кросовер Mazda та мотоцикл.