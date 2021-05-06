На Київщині водна поліція впіймала браконьєрів: наловили понад 100 кілограмів риби

В Київській області у Бориспільському районі правоохоронці впіймала браконьєрів. Вони встигли наловити 115 кілограмів риби.
Приблизна сума збитків, яку завдали зловмисники – 18 тисяч гривень. Відкрите кримінальне провадження.
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Що розповіла поліція
В поліції уточнили, що браконьєрів "накрили" під час проведення профілактичних заходів "Нерест 2021".
Правоохоронці з‘ясували, що правопорушники займалися незаконним виловом риби у Канівському водосховищі поблизу міста Переяслав та села Хоцьки Бориспільського району.
Поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема виловлену рибу, знаряддя лову та плавзасіб.
Що загрожує браконьєрам
Покарання передбачено у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі на строк до 3 років.