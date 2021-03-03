На Київщині зупинили браконьєрів, які хотіли продати 150 птахів: це були щиглики

Джерело:24 канал
У Київській області Держекоінспекція 3 березня виявила браконьєрів, які наловили 150 щигликів та хотіли їх продати. Втім, птахів випустили на волю, а зловмисників притягують до відповідальності.
Щиглики охороняються Бернською конвенцією.
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Екологи отримали інформацію про те, що браконьєри наловили птахів й наступного дня вирушили у місце, де їх тримали.
Сьогодні вранці оперативна група ДЕІ затримала браконьєрів. У порушників було вилучено коробки, в яких було близько півтори сотні птахів,
– пише голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.
Також він повідомив, що всі факти будуть передані в суд, а птахів випустять у природне середовище.
Це, до речі, вже не перший факт браконьєрства. У січні 2019 року у Борисполі митники затримали вантаж із 1600 живими птахами. Їх незаконно намагалися вивезти до Йорданії. Тоді щигликів випустили на волю. Про це йшлося на сайті "Громадського".
Деякі люди тримають їх у клітках вдома заради забави. На сайті оголошень такі красунчики коштують по 150 гривень. Автор "лоту" запевняє, що ці птахи розведені у розпліднику.
У природі щиглики дуже корисні для людей та природи – вони винищують шкідників, особливо, тлю, а також насіння бур’янів.