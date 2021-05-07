На Київщині затримали за хабар "слугу народу": в СБУ факт підтвердили

У Київській області 6 травня на хабарі затримали голову Димерської територіальної громади Володимира Підкурганного. Він є представником партії "Слуга народу".

Спочатку інформація про затримання посадовця з’явилась у соцмережах та у деяких ЗМІ. Згодом у коментарі для сайту 24 каналу в СБУ підтвердили факт.

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Також в соцмережах повідомлялось, що разом із селищним головою було затримано і його спільників. Втім, деталі наразі невідомі.

Очевидці сфотографували процес затримання / Фото мешканця Вишгорода Андрія Шевченка

Хто такий Володимир Підкурганний

Про Підкурганного відомо, що у 2019 році він очолював виборчий штаб народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк.

Затриманий – колишній суддя. Він з 2010 року працював у Вишгородському районному суді Київської області. Однак його було звільнено у 2017 році за незаконні рішення у справах Майдану. Про це свідчать дані Вищої ради правосуддя.