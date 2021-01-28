В київській області поліція затримала педофіла, який знімав на відео як ґвалтує неповнолітніх хлопчиків. Поліція почала його розшук після того, як перехожий знайшов телефон з порнографією.

Джерело: Нацполіція

Ймовірно, що його загубив насильник. Правоохоронцям знадобилось 3 місяці, аби знайти "автора" відео.Ним виявився 35-річний мешканець Кагарлицького району. Він зізнався, що тривалий час ґвалтував 2 хлопчиків. Негіднику загрожує довічне.

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На Київщині впіймали педофіла: дивіться відео

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що На Харківщині педофіл напав на дівчинку: вона активно чинила опір й негідник втік. Чоловіка доволі швидко затримали. Він вже двічі відбував покарання в тюрмі за аналогічні злочини та крадіжки. Злочинець вийшов з тюрми 21 січня – за 6 днів до нападу.

А на Прикарпатті 11-річна дівчинка народила від пенсіонера-ґвалтівника. За словами потерпілої та свідків – чоловік насилував дівчинку щоразу як його дружина ходила до церкви.