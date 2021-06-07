Мовляв, золото, мобільні телефони та інші дорогі речі можуть зіпсуватися, почорніти від зміни напруги. Далі, поки довірливі працівники закладу метушились, жінка просто забирала пакетик й зникала.

До теми Найвідоміші схеми на OLX: як не стати жертвою шахраїв

За словами голови Нацполції Київщини Андрія Нєбитова, у доробку шахрайки – 20 злочинних епізодів: Київ, Фастів, Біла Церква, Обухів, Бориспіль, Ірпінь, Васильків та інші міста й регіони України.

Псевдоревізорка з кримінальним бекграундом

У 2013 році цю жінку вже притягали до кримінальної відповідальності за скоєння шахрайства. Тоді вона видавала себе за працівницю податкової.

Відтоді, як бачимо, не виправилась,

– резюмує Нєбитов.