У місті Ірпінь, що біля Києва зоологи врятували лебедя. Птах не міг літати й примерз до криги. Його відловили та передали до притулку в Межигір’ї, що у Вишгородському районі.

Чому лебідь не літає будуть з'ясовувати ветеринари у притулку. Про це повідомляють рятувальники на сторінці Kyiv Animal Rescue Group, повідомляє сайт 24 каналу.

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У такому стані птах міг стати легкою здобиччю лисиць, які можуть прийти у пошуках їжі з Голосіївського лісу. Коли люди рятували лебедя, то він був дуже слабкий, навіть не пручався.

Птах уночі однозначно б примерз й загинув

– зазначила засновниці центру реабілітації диких птахів "Крила птаха" Марія Микитюк.

Нещасного птаха передали у дбайливі руки / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Як рятують лебедів на Київщині

Зоологи-рятувальники регулярно отримують повідомлення про лебедів, які опинились у біді. Наприкінці минулого року в Чорнобильському заповіднику рятували лебедів-шипунів, а 11 січня відловили лебедя на озері Позняки.