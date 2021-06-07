Аварія сталась у Білоцерківському районі. Батько хлопчика був за кермом й не впорався з керуванням – автівка вилетіла у кювет й врізалась у дерево.

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Докладніше про загиблих і потерпілих

Школяр, на жаль, помер на місці ще до приїзду медиків.

Його батька матір і хрещену забрали у лікарню із численними травмами.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Поліція з'ясовуватиме всі обставини цієї аварії.

Інша ДТП

Цього ж дня на Київщині внаслідок ДТП за участю двох автомобілів постраждали декілька людей, серед них є діти. Зіткнення було настільки сильним, що машини викинуло з дороги на узбіччя. Дорожньо-транспортна пригода сталася в Обухівському районі Київської області.