Згідно з матеріалами кримінального провадження, водію Nissan Note інкримінують скоєння тяжкого злочину. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі. Також у Кримінальному кодексі України передбачено покарання у вигляді довічного ув'язнення.
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Як стверджують правоохоронці, замах на вбивство чоловік нібито скоїв тоді, коли патрульний оформлював щодо порушника правил дорожнього руху адмінпротокол.
Патрульний серйозно постраждав
- 6 травня інспектори з групи реагування Бучанського районного управління поліції зупинили власника Nissan, який порушив правила проїзду перехрестя.
- Поліцейський звернувся до водія для складання адмінпротоколу. Втім, власник почав поводитися неадекватно та спробував втекти.
- Водій збив правоохоронця, через що той отримав численні тілесні ушкодження.
- Крім того, Nissan пошкодив ще дві автівки та мотоцикл.
- Лікарі швидкої госпіталізували поліцейського. На місці події працювали слідчі.
Керманича іномарки затримали та відправили до ізолятора тимчасового тримання. Згодом підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Служителі Феміди не передбачили для нього можливості вийти під заставу.
Досудове слідство інциденту триває.
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