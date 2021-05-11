Згідно з матеріалами кримінального провадження, водію Nissan Note інкримінують скоєння тяжкого злочину. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі. Також у Кримінальному кодексі України передбачено покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Дивіться також У Кривому Розі знайшли тіло чоловіка в заведеному авто

Як стверджують правоохоронці, замах на вбивство чоловік нібито скоїв тоді, коли патрульний оформлював щодо порушника правил дорожнього руху адмінпротокол.

Патрульний серйозно постраждав

6 травня інспектори з групи реагування Бучанського районного управління поліції зупинили власника Nissan, який порушив правила проїзду перехрестя.

Поліцейський звернувся до водія для складання адмінпротоколу. Втім, власник почав поводитися неадекватно та спробував втекти.

Водій збив правоохоронця, через що той отримав численні тілесні ушкодження.

Крім того, Nissan пошкодив ще дві автівки та мотоцикл.

Лікарі швидкої госпіталізували поліцейського. На місці події працювали слідчі.

Керманича іномарки затримали та відправили до ізолятора тимчасового тримання. Згодом підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Служителі Феміди не передбачили для нього можливості вийти під заставу.

Досудове слідство інциденту триває.

Дивіться відео наїзду на поліцейського у Вишневому: