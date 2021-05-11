Підозрюють у спробі вбити поліцейського: на Київщині затримали водія-втікача – відео

11 травня 2021 , 12:04
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Джерело:

Прокуратура Київської області

Слідчі поліції та працівники прокуратури повідомили про підозру жителю Вишневого у скоєнні замаху на вбивство правоохоронця. 37-річний чоловік хотів втекти під час складання адмінпротоколу.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, водію Nissan Note інкримінують скоєння тяжкого злочину. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі. Також у Кримінальному кодексі України передбачено покарання у вигляді довічного ув'язнення.

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Як стверджують правоохоронці, замах на вбивство чоловік нібито скоїв тоді, коли патрульний оформлював щодо порушника правил дорожнього руху адмінпротокол.

Патрульний серйозно постраждав 

  • 6 травня інспектори з групи реагування Бучанського районного управління поліції зупинили власника Nissan, який порушив правила проїзду перехрестя.
  • Поліцейський звернувся до водія для складання адмінпротоколу. Втім, власник почав поводитися неадекватно та спробував втекти.
  • Водій збив правоохоронця, через що той отримав численні тілесні ушкодження.
  • Крім того, Nissan пошкодив ще дві автівки та мотоцикл.
  • Лікарі швидкої госпіталізували поліцейського. На місці події працювали слідчі.

Керманича іномарки затримали та відправили до ізолятора тимчасового тримання. Згодом підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Служителі Феміди не передбачили для нього можливості вийти під заставу.

Досудове слідство інциденту триває.

Дивіться відео наїзду на поліцейського у Вишневому:

 

Автор: Олексій Чибісов