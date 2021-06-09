За даними слідства, наркоторговці віком від 33 до 50 років не користувалися автівкою під час своєї "роботи", аби їх було складніше спіймати та притягнути до відповідальності. Збували наркотики зловмисники на території як Києва, так і області.

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Організатором банди, як кажуть правоохоронці, є 39-річний чоловік, який вже був покараний за вчинення крадіжок, викрадення машини, виготовлення наркотиків та контрабанду.

Вилучили понад 10 кіло наркотиків

Поліцейські з'ясували, що співорганізатором угруповання є 46-річний чоловік, якого оголосили у розшук на території РФ за незаконний збут наркотичних речовин. Крім того, до складу банди входив 41-річний зловмисник, який відповідав за збут товару. Бухгалтерію вела 33-річна жінка. Вона ж також займалася продажем наркотиків.

У рамках розслідування провадження поліцейські провели 16 обшуків за місцями проживання фігурантів справи. Правоохоронці вилучили:

понад 10 кілограмів наркотичних речовин рослинного походження;

15 грамів амфетаміну;

пристрої для вживання наркозілля;

пакети для фасування;

електронні ваги;

20 мобільних телефонів;

30 карток різних мобільних операторів та банківських карток;

3000 доларів США, комп’ютерну техніку та чорнові рукописні записи.

Наразі правоохоронці вже повідомили затриманим про підозри у вчиненні виробництва, виготовлення, перевезення та збуту наркотичних засобів. Якщо провину зловмисників визнають в суді, їм загрожує від 9 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Дивіться відео затримання членів наркоугруповання на Київщині: