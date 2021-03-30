Вбив охоронця металоприйомки та хотів вивезти брухт на таксі: на Київщині спіймали грабіжника

Поліцейські Українки Обухівського району кажуть про розкриття нахабного злочину, який, ймовірно, вчинив 34-річний місцевий мешканець. Чоловік, за даними слідства, проник на територію прийомки металобрухту та вбив охоронця.

Як стверджують правоохоронці, зловмисника затримали, коли він вдруге повернувся на місце вбивства. Зробив він це заради наживи.

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Слідчі з'ясували, що підозрюваний мав на меті поцупити з пункту мідь.

Приїхав на таксі



53-річного охоронця вбили через мідь / Фото поліції Київщини

Згідно з матеріалами провадження, мешканець Українки, побачивши охоронця, загрожував йому арматурою.

Зловмисник наказав чоловіку відкрити металевий контейнер з міддю, після чого вдарив його по голові.

Від отриманих травм потерпілий помер, а нападник злякався та втік.

Згодом зловмисник викликав таксі та повернувся на пункт, аби вивезти металобрухт. Тоді його й спіймали поліцейські.

Затримали правоохоронці й водія таксі, який, побачивши правоохоронців, намагався втекти. Він навіть скоїв наїзд на поліцейських, через що йому загрожує до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

Самому ж затриманому за вбивство світить від 7 до 15 років.



34-річного мешканця Українки підозрюють у вбивстві / Фото поліції Київщини