На Київщині чоловік "замінував" все село, щоб привернути увагу колишнього роботодавця: фото
Поліція затримала чоловіка, який подзвонив до поліції з повідомленням про фейкове замінування селища міського типу Кодра Макарівського району Київщини.
Джерело:Поліція Київської області
Затриманому загрожує від 2 до 6 років ув'язнення за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.
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Через звільнення
- Зловмисник, за даними слідства, зателефонував до спецлінії "102", після чого розповів про вибухівку. На всі додаткові питання оператора чоловік відповідати відмовився та кинув слухавку.
- На повідомлення про наявність вибухівки в селі, правоохоронці відреагували досить швидко.
- Ніяких небезпечних предметів не виявили, а особу зловмисника встановили без проблем.
Поліцейські шукали вибухівку в селищі Кодра через повідомлення псевдомінера / Фото поліції Київщини
Як з'ясували слідчі, мешканець одного з населених пунктів Макарівського району раніше працював комірником на одному з підприємств Білогородки. Після звільнення він вирішив у своєрідний спосіб привернути увагу керівництва до себе, тому "замінував" селище.
Псевдомінеру загрожує до 6 років ув'язнення / Фото поліції Київщини
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