На Київщині чоловік "замінував" все село, щоб привернути увагу колишнього роботодавця: фото

Джерело:Поліція Київської області
Поліція затримала чоловіка, який подзвонив до поліції з повідомленням про фейкове замінування селища міського типу Кодра Макарівського району Київщини.
Затриманому загрожує від 2 до 6 років ув'язнення за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.
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Поліцейські шукали вибухівку в селищі Кодра через повідомлення псевдомінера / Фото поліції Київщини
Як з'ясували слідчі, мешканець одного з населених пунктів Макарівського району раніше працював комірником на одному з підприємств Білогородки. Після звільнення він вирішив у своєрідний спосіб привернути увагу керівництва до себе, тому "замінував" селище.
Псевдомінеру загрожує до 6 років ув'язнення / Фото поліції Київщини