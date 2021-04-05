На Київщині чоловік "замінував" все село, щоб привернути увагу колишнього роботодавця: фото

Поліція затримала чоловіка, який подзвонив до поліції з повідомленням про фейкове замінування селища міського типу Кодра Макарівського району Київщини.

Затриманому загрожує від 2 до 6 років ув'язнення за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.

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Наразі правоохоронці готують документи для повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Через звільнення

Зловмисник, за даними слідства, зателефонував до спецлінії "102", після чого розповів про вибухівку. На всі додаткові питання оператора чоловік відповідати відмовився та кинув слухавку.

На повідомлення про наявність вибухівки в селі, правоохоронці відреагували досить швидко.

Ніяких небезпечних предметів не виявили, а особу зловмисника встановили без проблем.



Поліцейські шукали вибухівку в селищі Кодра через повідомлення псевдомінера / Фото поліції Київщини

Як з'ясували слідчі, мешканець одного з населених пунктів Макарівського району раніше працював комірником на одному з підприємств Білогородки. Після звільнення він вирішив у своєрідний спосіб привернути увагу керівництва до себе, тому "замінував" селище.



Псевдомінеру загрожує до 6 років ув'язнення / Фото поліції Київщини

Фейкові замінування у Києві та області трапляються ледве не щодня. "Жартівників" нерідко затримують поліцейські. Однак найчастіше повідомлення про вибухівку на стратегічних об'єктах надсилають з Росії чи тимчасово окупованих територій.