За розбещення 5-річної племінниці: на Київщині затримали чоловіка з розладами психіки – відео

14 травня 2021 , 09:00
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Джерело:

Поліція Київської області

Правоохоронці затримали зловмисника, який, ймовірно, скоїв злочини сексуального характеру по відношенню до дитини. Втім, чоловіка за це можуть не покарати.

Про вчинення розпусних дій відносно 5-річної дівчинки повідомила поліцейським 25-річна сестра потерпілої. Вона розповіла, що 30-річний житель села Переселення Обухівського району систематично розбещував дитину.

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Поліцейські, які прибули на місце події, затримали ймовірного злочинця та почали розслідування.

Інвалід 2 групи

  • Слідчі встановили, що молодик часто гостював у своєї сестри та залишався наодинці з маленькою племінницею. При цьому він нібито неодноразово вчиняв щодо дівчинки розпусні дії та сексуальне насильство.
  • Правоохоронці відправили чоловіка на судово-психіатричну експертизу. Медики дійшли висновків, що зловмисник є інвалідом 2 групи через психічний розлад. Він потребує примусового лікування.

Затриманому інкримінують вчинення розбещення неповнолітніх та сексуального насильства. У Кримінальному кодексі України за подібні злочини передбачене покарання у вигляді від 8 до 10 років позбавлення волі. Втім, судді можуть визнати чоловіка неосудним.

Сам підозрюваний свою провину визнає.

Дивіться відео з затриманим за розбещення 5-річної племінниці: