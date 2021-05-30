Чоловіка знайшли за орієнтуванням поліції Київщини. Невдовзі затриманий отримає підозри через втечу та щодо нападу на працівника поліції.
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Що відомо про втечу азербайджанця
- Чоловіка привезли до суду в місті Ірпінь, однак засідання провести не встигли, бо підозрюваний втік.
- На Київщині організували кілька контрольно-пропускних пунктів з озброєними правоохоронцями. Поліцейські перевіряли кожну машину, яка виїжджала з міста Буча.
- Окрім загальної інформації у мережі також поширювали фото втікача.
У чому підозрювали чоловіка
Чоловіка збирались судити за статтею про розбій. Він, ймовірно обманював жінок. Коли вони приходили на побачення, грабував їх.
Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує від 3 до 7 років в'язниці.