Чоловіка знайшли за орієнтуванням поліції Київщини. Невдовзі затриманий отримає підозри через втечу та щодо нападу на працівника поліції.

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Що відомо про втечу азербайджанця

Чоловіка привезли до суду в місті Ірпінь, однак засідання провести не встигли, бо підозрюваний втік.

На Київщині організували кілька контрольно-пропускних пунктів з озброєними правоохоронцями. Поліцейські перевіряли кожну машину, яка виїжджала з міста Буча.

Окрім загальної інформації у мережі також поширювали фото втікача.

У чому підозрювали чоловіка

Чоловіка збирались судити за статтею про розбій. Він, ймовірно обманював жінок. Коли вони приходили на побачення, грабував їх.

Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує від 3 до 7 років в'язниці.

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