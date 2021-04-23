Викрали годинників на 3 мільйона: на Київщині затримали угруповання з Азербайджану – відео
Після вчинення зухвалої крадіжки з елітного маєтку у Козині під Києвом правоохоронці затримали членів організованої бандитської групи. Зловмисники виявилися громадянами Азербайджану.
Джерело:фейсбук Андрія Нєбитова
За даними поліції, представники угруповання професійно займалися крадіжками з будинків заможних людей. Обчищали маєтки зловмисники, доки господарі спали.
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Обходили охоронні системи
Професійні крадії вдиралися до будинків заможних людей / Фото поліції Київської області
- Як зазначив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, зловмисники приїздили до будинків потерпілих на дорогих машинах.
- Вони потрапляли всередину приміщення попри встановлені охоронні системи та використовували маскування.
- 22 квітня зловмисники через вікно гаражу залізли до будинку в елітному селищі Козин. Вони винесли з приміщення готівку та 15 годинників вартістю від 500 до 25 тисяч доларів.
- Правоохоронці з'ясували, де переховувалися зловмисники після крадіжки. Їх затримали.
- У членів угруповання вилучили речі, які вони викрали. Серед них – годинники Patek Philippe, Rolex, Carrera, Hublot та інші.
Чотирьох фігурантів провадження звинувачують у вчиненні крадіжки організованою групою в особливо великих розмірах. Якщо суд визнає провину підозрюваних, їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Дивіться відео затримання членів іноземного угрупування на Київщині:
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