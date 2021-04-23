Викрали годинників на 3 мільйона: на Київщині затримали угруповання з Азербайджану – відео

Джерело:фейсбук Андрія Нєбитова
Після вчинення зухвалої крадіжки з елітного маєтку у Козині під Києвом правоохоронці затримали членів організованої бандитської групи. Зловмисники виявилися громадянами Азербайджану.
За даними поліції, представники угруповання професійно займалися крадіжками з будинків заможних людей. Обчищали маєтки зловмисники, доки господарі спали.
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Професійні крадії вдиралися до будинків заможних людей / Фото поліції Київської області
Чотирьох фігурантів провадження звинувачують у вчиненні крадіжки організованою групою в особливо великих розмірах. Якщо суд визнає провину підозрюваних, їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Дивіться відео затримання членів іноземного угрупування на Київщині: