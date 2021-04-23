Викрали годинників на 3 мільйона: на Київщині затримали угруповання з Азербайджану – відео

Після вчинення зухвалої крадіжки з елітного маєтку у Козині під Києвом правоохоронці затримали членів організованої бандитської групи. Зловмисники виявилися громадянами Азербайджану.

За даними поліції, представники угруповання професійно займалися крадіжками з будинків заможних людей. Обчищали маєтки зловмисники, доки господарі спали.

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Викрили угруповання правоохоронці після того, як фігуранти провадження викрали 15 дуже дорогих годинників.

Обходили охоронні системи



Професійні крадії вдиралися до будинків заможних людей / Фото поліції Київської області

Як зазначив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, зловмисники приїздили до будинків потерпілих на дорогих машинах.

Вони потрапляли всередину приміщення попри встановлені охоронні системи та використовували маскування.

22 квітня зловмисники через вікно гаражу залізли до будинку в елітному селищі Козин. Вони винесли з приміщення готівку та 15 годинників вартістю від 500 до 25 тисяч доларів.

Правоохоронці з'ясували, де переховувалися зловмисники після крадіжки. Їх затримали.

У членів угруповання вилучили речі, які вони викрали. Серед них – годинники Patek Philippe, Rolex, Carrera, Hublot та інші.

Чотирьох фігурантів провадження звинувачують у вчиненні крадіжки організованою групою в особливо великих розмірах. Якщо суд визнає провину підозрюваних, їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться відео затримання членів іноземного угрупування на Київщині: