Вдарила ножем у серце: жителька Київщині жорстоко вбила співмешканця – відео

У Броварському районі Київщини затримали 37-річну жінку. Вона під час сварки вдарила свого 46-річного співмешканця ножем у груди. Чоловіка забрала швидка, але врятувати його вже не вдалось.

Правоохоронці про цю подію в селі Корніївка повідомили 10 травня. Підозрювану вже затримали та вона зізналась у скоєному.

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Швидку викликали свідки цієї події.

Медики повідомили про це правоохоронцям.

Слідчі з'ясували, що напередодні пара вживала спиртне разом.

Також із ними був їх товариш. Ймовірно, саме він викликав швидку.

Спершу почалася сварка, яка згодом переросла в бійку.

Потім жінка схопила кухонний ніж, яким і завдала удар "коханому".

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Що загрожує за такий злочин

Підозрюваній вже обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою з правом внесення застави. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Якщо вину підозрюваної доведуть, то їй загрожує від 7 до 8 років в'язниці.



Ніж, яким завдали удар померлому / Фото Нацполіції