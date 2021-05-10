Вдарила ножем у серце: жителька Київщині жорстоко вбила співмешканця – відео

У Броварському районі Київщини затримали 37-річну жінку. Вона під час сварки вдарила свого 46-річного співмешканця ножем у груди. Чоловіка забрала швидка, але врятувати його вже не вдалось.
Правоохоронці про цю подію в селі Корніївка повідомили 10 травня. Підозрювану вже затримали та вона зізналась у скоєному.
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- Швидку викликали свідки цієї події.
- Медики повідомили про це правоохоронцям.
- Слідчі з'ясували, що напередодні пара вживала спиртне разом.
- Також із ними був їх товариш. Ймовірно, саме він викликав швидку.
- Спершу почалася сварка, яка згодом переросла в бійку.
- Потім жінка схопила кухонний ніж, яким і завдала удар "коханому".
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Що загрожує за такий злочин
Підозрюваній вже обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою з правом внесення застави. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Якщо вину підозрюваної доведуть, то їй загрожує від 7 до 8 років в'язниці.
Ніж, яким завдали удар померлому / Фото Нацполіції