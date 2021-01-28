У житловому масиві "Чайка", що фактично у Києві загинув хлопчик – вистрибнув з 15 поверху. Свої речі він залишив на балконі.

Джерело: телеграм-канал dtp.kiev.ua Ймовірно, дитина скоїла самогубство. Наразі деталі цієї жахливої трагедії й причини такого вчинку невідомі. Хлопчику на вигляд 10 – 12 років. Читайте також Військового, якого понад 3 тижні шукали на Київщині, знайшли вбитим: фото На Київщині хлопчик вистрибнув з 15 поверху: що відомо Це сталось у житловому комплексі "Чайка" – будинок № 19.

Хлопчик піднявся на 15 поверх й зайшов на загальний балкон, який доступний всім мешканцям.

Він зняв взуття, куртку й залишив свій шкільний рюкзак.