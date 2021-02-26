Жорстка аварія сталася вранці 26 лютого між селищами Крюківщина та Тарасівка у Київській області. Через ожеледь на важкій ділянці дороги зіштовхнулися одразу 6 машин.

Внаслідок зіткнення легковиків виїзд з Крюківщини та в'їзд до неї заблокований. Людям доводиться обходити місце аварії пішки, аби все ж таки дістатися до Києва.

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За попередніми даними, в аварії постраждали кілька осіб. Травмованих людей госпіталізували медики швидкої.

Що відомо про аварію на Київщині

Інцидент стався на ділянці дороги, де спостерігається сильну ожеледь.

Через слизьку дорогу водій одного з легковиків не впорався з керуванням та влетів у іншу машину.

Внаслідок зіткнення авто відлетіло в інше та розпочався ефект доміно.

Судячи з фотографій з місця події, удар був досить сильним. То ж, аварія, скоріш за все, сталася на чималій швидкості.

Наразі на місці події працюють поліцейські, які намагаються з'ясувати всі обставини зіткнення, а також визначитись із тим, хто саме порушив правила дорожнього руху.

Про стан постраждалих, а також їх кількість наразі нічого невідомо. У поліції ДТП поки що не прокоментували.

Дивіться відео з місця масштабної аварії на Київщині: