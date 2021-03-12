З’явились подробиці неординарної ДТП на Київщині – 10 березня Volkswagen на військовому аеродромі у Василькові зіткнувся з літаком "МіГ-29". З’ясувалось, що водій автівки був п’яним.

Це сталось вечері, коли вже було темно. Літак після польоту повертали на буксирі на стоянку, раптом у його задню частину влетів капітан на Volkswagen.

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Ймовірно, що він переплутав дорогу аеродрому з трасою. Що й не дивно, адже капітан сів за кермо п’яним. Про це пишуть на сайті wing.com.ua.

Виникла пожежа, капітана відвезли у лікарню

У результаті ДТП виникла пожежа, але вогонь швидко вдалося потушити. Військові навіть не викликали для цього рятувальників, а впорались самостійно.

Від зіткнення постраждав автомобіль, а також капітан – він отримав травми й був доставлений у лікарню.

Пізніше у соцмережах оприлюднили фотографії після цієї аварії. Ось вони:

Варто підкреслити, що у результаті ДТП постраждав й літак-винищувач "МіГ-29".

Правоохоронці відкрили провадження – ймовірно, що капітана притягуватимуть до відповідальності.