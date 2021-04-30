Хлопець пішов з дому й не повернувся. Причини смерті наразі невідомі.

Нещодавно у Києві Зарізав батьків та молодшого брата: підліток кілька днів жив у квартирі з трупами

Хлопця знайшли мертвим

Про зникнення Андрія Коломійця повідомляли у Службі розшуку дітей, а також у соціальних мережах. Повідомлення датоване 27 квітня, згодом його відредагували й написали, що пошуки припиняються, оскільки юнака знайшли мертвим.

Обставини його смерті буде встановлювати поліція.

Як шукали дворічного Богдана

Нещодавно під Києвом загубився дворічний хлопчик. Дитина переночувала в лісі й мало не померла від переохолодження. Втім, його врятували.

14 квітня його мати звернулась до поліції, коли не змогла його знайти. Пошуки правоохоронці продовжували всю ніч, однак на ранок 15 квітня довелося збільшити радіус. Дитину знайшли приблизно в обід.

Як з'ясувалось, батько хлопчика вирішив піти в ліс, аби нарубати дров. Дитина пішла за ним. Однак батько помітив це не одразу. Він сказав хлопчику, аби той повертався додому, адже будинок розташований біля лісу. Дворічного Богдана знайшли за 5 кілометрів від будинку.